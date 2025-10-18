Haberler

Meksika'da Şiddetli Yağışlar 72 Can Aldı

Meksika'da Şiddetli Yağışlar 72 Can Aldı

Meksika'da yaşanan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükselirken, 48 kişi hala kayıp. Devlet Başkanı, etkilenen bölgeleri ziyaret edecek.

Meksika'da şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 72'ye ulaştığı bildirildi.

Meksika'nın Veracruz, Hidalgo, Puebla, Queretaro ve San Luis Potosi eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 72'ye yükseldiği, 48 kişinin hala kayıp olduğu duyuruldu. Yetkililer, Veracruz'da 32, Hidalgo'da 21, Puebla'da 18 ve Queretaro'da ise 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtti.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un, Queretaro ve San Luis Potosi hariç bu hafta sonu etkilenen bölgeleri ziyaret etmeyi planladığı, söz konusu iki eyaletin artık acil durum statüsünde olmadığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
