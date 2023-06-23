Meksika'da Maya Uygarlığına Ait Antik Şehir Kalıntıları Keşfedildi

Meksika'da bir arkeolog ekibi, Yucatan Yarımadası'nda ormanlık alanda Maya uygarlığına ait antik şehir kalıntıları keşfetti. Antik şehre, her yerine dağılmış çok sayıda silindirik taş sütun nedeniyle Maya dilinde taş sütun anlamına gelen 'Ocamtun' adı verildi.

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü'nden (INAH) yapılan açıklamaya göre, Arkeolog Ivan Sprajc liderliğindeki bir araştırma ekibi, Yucatan Yarımadası'ndaki Campeche eyaletinde bulunan Balamku koruma alanında Maya uygarlığına ait antik şehir kalıntıları keşfettiler. Keşfedilen antik şehrin her yerine dağılmış çok sayıda silindirik taş sütun nedeniyle, şehre Maya dilinde taş sütun anlamına gelen 'Ocamtun' adı verildi. Kalıntılara, INAH Arkeoloji Konseyi tarafından onaylanan 'Maya Orta Ovalarının Arkeolojik Panoramasının Genişletilmesi' projesi kapsamında yürütülen saha çalışmaları sonucunda ulaşıldı. 50 hektardan fazla bir alanı kaplayan antik şehir, 15 metreden yüksek birkaç piramit benzeri yapı da dahil olmak üzere çeşitli büyük yapılara sahip.

Açıklamada, Arkeolog Ivan Sprajc'in konuyla ilgili ifadelerine de yer verildi. Sprajc, alanın muhtemelen Klasik dönemde (MS 250-1000) bölgesel düzeyde önemli bir merkez olarak hizmet ettiğini belirterek, "Yüzeyde ve bazı test çukurlarında topladığımız en yaygın seramik türleri Geç Klasik döneme (MS 600-800) aittir. Ancak bu malzemeden alınacak örneklerin analizi bize yerleşim sırası hakkında daha güvenilir veriler sunacaktır" dedi.