Meksika'da Market Yangınında 23 Kişi Hayatını Kaybetti

Meksika'nın Hermosillo kentinde 'Ölüler Günü' Festivali sırasında meydana gelen patlama sonrası bir markette çıkan yangında 23 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MEKSİKA'nın kuzeybatısında bir markette çıkan yangında 23 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Meksika'nın Sonora eyaletinin başkenti Hermosillo kentinde 'Ölüler Günü' Festivali kutlamaları sırasında patlama meydana geldiği bildirildi. Patlamanın ardından bir markete sıçrayan alevler nedeniyle 23 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Sonora Valisi Alfonso Durazo, sosyal medyada paylaştığı videoda, "Kazanın nedenlerini aydınlatmak üzere kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma başlatılması talimatını verdim" ifadesini kullandı.

Başsavcı Gustavo Salas, adli tıp biriminin verilerine göre ölümlerin çoğunun zehirli gaz solunmasından kaynaklandığını açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mağdur ailelere ve yaralılara destek ekiplerinin gönderilmesi talimatını verdiğini kaydederek, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten taziyelerimi iletiyorum" dedi.

Yangının nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
