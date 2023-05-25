Meksika'da devlet petrol şirketi Pemex'e ait bir LPG boru hattında meydana gelen patlamada 9 kişi yaralandı. Patlamada 3 Pemex personeli ile birlikte toplam 9 kişi yaralandı. Boru hattındaki yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgeye çok sayıda ambulans gönderildi.

- Meksika'da LPG boru hattında patlama: 9 yaralı

MEXİCO CİTY - Meksika'da devlet petrol şirketi Pemex'e ait bir LPG boru hattında meydana gelen patlamada 9 kişi yaralandı.

Meksika'nın Polotitlan şehrinde devlet petrol şirketi Pemex'e ait bir LPG boru hattında patlama meydana geldi. Patlamada 3 Pemex personeli ile birlikte toplam 9 kişi yaralandı. Çevredeki bazı binaların hasar aldığı patlamanın ardından çıkan yangında alevler 15 metre yüksekliğe ulaştı. Boru hattındaki yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgeye çok sayıda ambulans gönderildi. Meksika Eyaleti Sivil Koruma Koordinasyonu tarafından yapılan açıklamada, bölgede yaşayan 50 kişinin güvenlik amacıyla evlerinden tahliye edildiği bildirildi.

Patlamanın nedeni kaçakçılık

Pemex yetkilileri, patlamanın kaçakçılar tarafından LPG boru hattına yerleştirilen musluktan yakıt alımı yapıldığı sırada meydana geldiğini açıkladı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Öte yandan dün Veracruz eyaletinde yer alan Minatitlan şehrinde Pemex'e ait Lazaro Cardenas adlı petrol rafinerisinde gece saatlerinde yangın çıkmış, 4 kişi yaralanmıştı.