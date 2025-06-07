Meksika'da Küçük Uçağın Düşmesi: 3 Ölü
Meksika'nın Chiapas eyaletinde, kurt sinekleriyle mücadele için yapılan sterilizasyon çalışmasında kullanılan bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Uçakta Meksikalı ziraat mühendisi ile 2 Guatemalalı pilot bulunuyordu.
MEKSİKA'nın güneyinde küçük uçağın düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Meksika Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, büyükbaş hayvanları etkileyen kurt sineklerinin yayılmasını önlemek amacıyla sterilizasyon çalışmasında kullanılan küçük uçağın, Guatemala sınırındaki Chiapas eyaletinin Tapachula kenti yakınlarında düştüğü aktarıldı.
Guatemala'ya ait uçaktaki Meksikalı ziraat mühendisi ile 2 Guatemalalı pilotun hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, kazanın nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya