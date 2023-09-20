Meksika'da insanların üzerine yıldırım düştü, bir kadın ve erkek hayatını kaybetti

Meksika'nın Michoacan eyaletindeki Aquila plajında yıldırım düştü. İki kişi, bir turist ve bir hamak satıcısı hayatını kaybetti. Yıldırım düşmesi sonucu bir kişi de yaralandı. Yaralı kişinin tedavisi devam ederken, olay yerinde bulunanlar büyük şok yaşadı. Olayın görüntüleri sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

Meksika'da bir plajda insanların üstüne yıldırım düştü. Bir kadın ve erkek hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen görüntü, Meksika'nın güneybatısındaki Michoacan eyaletindeki Aquila plajında kaydedildi.

Meksika yetkilileri daha sonra yıldırımın öldürdüğü iki kişiden birinin turist diğerinin ise bir hamak satıcısı olduğunu doğruladı.

Yetkililer, yıldırım üzerlerine düşen kişilerden kadın olanın yerinde öldüğünü erkeğin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybettiğini söyledi.

Olayda üçüncü bir kişi yaralandı ve hayatta kaldı. İnsanlar daha sonra ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve görüntülere şok olduklarını söylediler.

Yaralanan üçüncü kişinin ise tedavisi devam ediliyor. Kadın ve erkeğin üzerlerine aynı yıldırımın düşmesi sonucu öldükleri belirtildi.