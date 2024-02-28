Üye Girişi
Haberler

Meksika'da İki Belediye Başkan Adayı Birkaç Saat Arayla Öldürüldü

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Meksika'nın Maravatio şehrinde iki belediye başkan adayı, Armando Pérez ve Miguel Ángel Reyes, birkaç saat aralıklarla düzenlenen saldırılarda hayatını kaybetti. Olaylar, ülkede seçim dönemlerinde artan siyasi şiddetin bir yansıması olarak görülüyor. Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, olayları 'üzücü' olarak nitelendirdi. Ülkede 2 Haziran'da yapılacak genel seçimlerde 100 milyondan fazla Meksikalı, 20.375 pozisyon için oy kullanacak.

Meksika'nın Maravatio şehrinin iki belediye başkan adayı, bir kaç saat arayla öldürüldü.

Konservatif Ulusal Hareket Partisi (PAN) adayı Armando Pérez ve iktidardaki sol eğilimli parti Morena'dan Miguel Ángel Reyes partisinin adayı bir kaç saat aralıklarla yapılan saldırılarda öldürüldü.

Pérez, öldürüldükten bir kaç saat sonra diğer aday Reyes'in cesedidoktor olarak çalıştığı hastanenin yakınında bulundu.

Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, Salı günü düzenlenen günlük basın toplantısında cinayetleri "üzücü" olarak nitelendirdi.

Meksika'da genellikle seçim dönemlerinde siyasi şiddet artar ve CNN tarafından danışılan analistlere göre bu yıl, Obrador'un altı yıllık döneminde en şiddetli dönem olacak.

Ocak ayında, Data Cívica adlı bir sivil toplum kuruluşunun verilerine göre, siyasi seçim şiddetiyle ilişkilendirilen 36 olay yaşandı. İntergralia Danışmanları'nın bir raporuna göre, mevcut seçim sürecinin başladığı Eylül ayından bu yana sekiz aday öldürüldü.

Meksika Güvenlik Bakanı Rosa Icela Rodríguez, 2024 seçimlerine kadar şiddeti azaltmak için hükümetin çalıştığını belirtti.

2 Haziran'da, 100 milyondan fazla Meksikalı, 20.375 pozisyonun seçileceği genel seçimlerde oy kullanacak. Bunların 19.746'sı yerel ve 629'u federaldir, bunlar arasında başkanlık da bulunmaktadır.

Haberler.com Haber Merkezi / Abdullah Teymur - Dünya

Dünya Güvenlik Politika Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! DEM Parti Mardin Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin adayı Ahmet Türk ve Devrim Demir kimdir? KADİR GECESİ NE ZAMAN 2024? Kadir Gecesi hangi gün, fazileti nedir? Kızılcık Şerbeti 53. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 53. Bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 28 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! DEM Parti Malatya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Malatya adayı Sevim Şimşek Bayram ve Abdulvahap Ekim kimdir? DEM Parti Kütahya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kütahya adayı Sibel Temel ve Hakan Etemoğlu kimdir? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 28 Şubat Çarşamba puan durumu ne? Topkapı'da tramvay kazasında son durum nedir? Tramvay kazasından ölen, yaralı var mı? 31 MART SEÇİM ANKETİ | İmamoğlu mu Kurum mu? Vatandaş ne diyor? Kate Middleton ne ameliyatı oldu? Galler Prensesi Kate Middleton son durumu nedir? DEM Parti Konya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Konya adayı Bülent Kılıç kimdir? Aleyna Dalveren kimdir? Aleyna Dalveren tutuklandı mı, neden tutuklandı? Veysi Şahin kimdir? AK Parti Mardin Belediye Başkan adayı Veysi Şahin kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title