Haberler

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum: Günlük yaşam normal şekilde devam ediyor

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum: Günlük yaşam normal şekilde devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, kartel lideri El Mencho'ya yönelik operasyon sonrası ülke genelinde günlük yaşamın devam ettiğini açıkladı ve hükümetin barış, güvenlik ve refah için çalışmayı sürdürdüğünü vurguladı.

MEKSİKA Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, kartel lideri El Mencho'ya yönelik operasyonun ardından günlük yaşamın normal şekilde devam ettiğini bildirdi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kartel lideri El Mencho'ya yönelik operasyonun ardından ülkenin büyük bir kısmında günlük yaşamın normal şekilde devam ettiğini belirtti. Sheinbaum, "Ulusal Savunma Bakanlığı, Meksika ordusu ile Ulusal Muhafız tarafından bu sabah gerçekleştirilen ve çeşitli yol kapatma eylemleri ile başka tepkilere yol açan operasyonu duyurdu. Tüm eyalet yönetimleriyle tam bir koordinasyon içindeyiz, bilgili kalmalı ve sakinliğimizi korumalıyız. Takdirlerimi Meksika ordusuna, Ulusal Muhafız'a, Silahlı Kuvvetler'e ve Güvenlik Kabinesi'ne iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Sheinbaum açıklamasında, hükümet olarak ülkede barışın, güvenliğin, adaletin ve refahın sağlanması için durmadan çalıştıklarını da kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
El Mencho'nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD'den ilk açıklama geldi

El Mencho'nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD'den ilk açıklama geldi
Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız

Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran, Fenerbahçe'de 6. kupasını kazandı

5 ayda kaç kupa kazandığını duyanlar inanamıyor!
Hadise'den skandal 'Ramazan' videosu! Tepki gecikmedi

Türkiye'yi o ülkelerle aynı kefeye koydu, tepki anında geldi
Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü

Komşu ülkeler savaşa tutuştu! Can kaybı şimdiden korkunç boyutta
İstanbul'da 2025'te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu

İstanbul'da kırmızı alarm! 120 binden fazla kişi hastaneye koştu
Sadettin Saran, Fenerbahçe'de 6. kupasını kazandı

5 ayda kaç kupa kazandığını duyanlar inanamıyor!
İşte futbol bu! 13 maçlık tarihi seriyi bitirdiler

"İşte futbol bu" dedirten maç! Tarihi seriyi bitirdiler
İlçeyi ayağa kaldıran olay! Eşinin kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti

Eşinin kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti