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Meksika'da uçurum kenarında bulunan 45 torbadan insan uzuvları çıktı

Dünya Haberleri

Meksika'da kayıp ihbarı üzerine yürütülen arama çalışmaları sırasında uçurumun kenarında bulunan 45 torbadan insan uzuvları çıktı. Kaç ceset olduğu bilinmezken, çalışmaların arazinin zorlu yapısı nedeniyle birkaç gün süreceği tahmin ediliyor.

Meksika'nın Jalisco eyaletinde kayıp ihbarı yapılan 7 çağrı merkezi çalışanına yönelik savcılık tarafından başlatılan soruşturmada gelen ihbar üzerine Mirador del Bosque geçidinde arama yapıldı.

Meksika'da uçurum kenarında bulunan 45 torbadan insan uzuvları çıktı

45 TORBADAN İNSAN UZUVLARI ÇIKTI

Arama sırasında bulunan 45 siyah torbadan insan uzuvları çıktı. Torbalarda bulunan ceset parçaların kadınlara ve erkeklere ait olduğu, kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü, toplam ceset sayısının tam olarak bilinmediği belirtildi.

Meksika'da uçurum kenarında bulunan 45 torbadan insan uzuvları çıktı

BİRKAÇ GÜN SÜRECEK

Ceset parçalarının toplanabilmesi için itfaiye, sivil savunma ve polis ekiplerinin çalışmalara devam ettiği, helikopterle havadan destek verildiği aktarıldı. Çalışmaların arazinin zorlu yapısı nedeniyle birkaç gün sürmesinin beklendiği kaydedildi. Torbaların bölgeye nasıl getirildiği henüz bilinmiyor.

Meksika'da uçurum kenarında bulunan 45 torbadan insan uzuvları çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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