Başına 1 milyon dolar ödül konulan kartel üyesi öldürüldü

Başına 1 milyon dolar ödül konulan kartel üyesi öldürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Başına 1 milyon dolar ödül konulan kartel üyesi öldürüldü
Haber Videosu

Meksika hükümeti, ABD'de federal suçlardan aranan ve yakalanması için 1 milyon dolar ödül teklif edilen kartel üyesi Humberto Figueroa Benítez'in düzenlenen operasyon sırasında öldürüldüğünü açıkladı.

Meksika Güvenlik ve Vatandaşları Koruma Bakanı Omar García Harfuch, bugün yaptığı açıklamada, kartel üyesi Humberto Figueroa Benítez'in Sinaloa eyaletinde düzenlenen operasyonda öldüğünü belirtti.

Başına 1 milyon dolar ödül konulan kartel üyesi öldürüldü

BAŞINA 1 MİLYON DOLAR ÖDÜL KONMUŞTU

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin (DEA) yakalanması için 1 milyon dolar ödül teklif ettiği Benítez, ABD'de aralarında 'fentanil ithal etmek ve kaçırmak için komplo, makineli silah ve imha cihazları bulundurma ve para aklama komplosu' da olmak üzere bir dizi federal suçtan aranıyordu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu

Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek

Bayramdan önce af mı geliyor? Canlı yayında bomba kulis
Muharrem İnce'den dikkat çeken 3. yol mesajı

CHP'ye destek sözü veren Muharrem İnce'den sürpriz çağrı
Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde zamana direniyor

5 Türk boyuna ait! 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde zamana direniyor
Koca tır, TOGG'a arkadan çarptı; her gören aynı yorumu yaptı

Koca tır, TOGG'a arkadan çarptı; her gören aynı yorumu yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan'da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor

73 yıllık yasak bitiyor! 3 alkollü ürün artık raflarda olacak
Kemalpaşa'da Gürcü turist azaldı, esnaf zorda: Siftahsız dükkan kapatanlar var

Turistler gelmez oldu! Cennet gibi bölgede caddeler boş kaldı
İlahiyatçı Kutluay'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler: Bir usta bunu diyorsa hırsızdır

İlahiyatçı Kutluay'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler
Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
DEM Partili Bakırhan'dan Mehmet Uçum'a 'siyasi tutsak' tepkisi

Erdoğan'ın danışmanından DEM Partili Bakırhan'ı küplere bindiren çıkış
Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler

Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler
Austria Wien dayanamadı! Fenerbahçe'yi 90+2'de yıkan gol

Fenerbahçe'yi 90+2'de yıkan gol
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.