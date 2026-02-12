Haberler

Mekke'de yağmur duasına damga vuran görüntü: Cüppeler ters giyildi

Güncelleme:
Mekke'de kuraklık nedeniyle yapılan yağmur duasında sünnete uygun olarak cüppeler ters giyildi; uygulama, Allah karşısındaki acziyetin ifadesi ve yağmur niyazı anlamı taşıyor.

  Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde kuraklık ve yağışların azalması nedeniyle yağmur duası gerçekleştirildi.
  • Mekke'deki yağmur duasında sünnete uygun olarak cüppeler ters giyildi.
  • İslam geleneğinde cüppelerin ters giyilmesi, kulun Allah karşısındaki acziyetini ve yetersizliğini ifade eden, yağmur için niyaz anlamı taşıyan bir uygulamadır.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde yağmur duası gerçekleştirildi. Kuraklık ve yağışların azalması nedeniyle yapılan duada, sünnete uygun olarak cüppeler ters giyildi.

Yağmur duasında cüppelerin ters giyilmesi, İslam geleneğinde yer alan bir uygulama olarak biliniyor. Bu davranışın, kulun Allah karşısındaki acziyetini ve yetersizliğini ifade ettiği, aynı zamanda yağmurun yağması için niyaz anlamı taşıdığı belirtiliyor. Müslümanlar, kurak dönemlerde bir araya gelerek yağmur duası yapıyor; hutbe okunuyor ve topluca dua ediliyor. Mekke'deki programda da cemaat saf tutarak dua etti.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAli :

Kemal Sunal'ın 'Üçkağıtçı' filmi aklıma geliyor. Para alıyorlar mı acaba dua için? bhahah :))))

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Hadis de geçtiği üzere, Beli bükük yaşlılar, sütten kesilen bebeler, yerde ki hayvanlar olmasa bu isyanımız ve günahlarımızla tek damla yağmur yağmazdı..Allah bizi ıslah etsin hala nimetini kesmiyor

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

