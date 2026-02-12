Mekke'de yağmur duasına damga vuran görüntü: Cüppeler ters giyildi
Mekke'de kuraklık nedeniyle yapılan yağmur duasında sünnete uygun olarak cüppeler ters giyildi; uygulama, Allah karşısındaki acziyetin ifadesi ve yağmur niyazı anlamı taşıyor.
Yağmur duasında cüppelerin ters giyilmesi, İslam geleneğinde yer alan bir uygulama olarak biliniyor. Bu davranışın, kulun Allah karşısındaki acziyetini ve yetersizliğini ifade ettiği, aynı zamanda yağmurun yağması için niyaz anlamı taşıdığı belirtiliyor. Müslümanlar, kurak dönemlerde bir araya gelerek yağmur duası yapıyor; hutbe okunuyor ve topluca dua ediliyor. Mekke'deki programda da cemaat saf tutarak dua etti.