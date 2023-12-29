Mekke'de kutsal Sevr mağarasının girişine yıldırım düşmesi sonucu dört kişi hayatını kaybetti

Sosyal medya raporlarına göre, Suudi Arabistan'ın kutsal şehri Mekke yakınlarındaki ünlü bir dağlık alana yıldırım düştü ve dört kişi hayatını kaybetti. Müslümanlar arasında ünlü olan Sevr Dağı'nda gerçekleşen yıldırım olayında beşinci bir kişi yaralandı.

Dört kişinin Sevr Mağarası'na ev sahipliği yapan Sevr Dağı'nda yıldırım nedeniyle hayatını kaybettikten sonra yerde yattığını gösteriyor. Videoya göre, olay yerindeki birkaç kişi, dört cesedi örtmüş durumda. Bir yorumcu, video içinde, "Allah'ın bu dört kişiye merhamet etmesini ve bağışlamasını dilerim" diyor.

SevrMağarası, Peygamber Muhammed'in (sallallahu aleyhi ve sellem) ve arkadaşı Ebu Bekir'in Mekke'den Medine'ye hicretleri sırasında Kureyş kâfirlerinden sığınma yer aldığı yer olarak bilinir. Bu olay, İslam tarihinde bir kilometre taşıdır ve İslam Hicri takviminin başlangıcını işaret eder. Mekke, İslam'ın en kutsal yeri olan Kabe'ye ev sahipliği yapan yerdir ve Thawr Dağı'nın yaklaşık 4 kilometre uzaklığındadır.