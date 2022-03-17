Mehmet Öz, senatör seçilirse Türk vatandaşlığından ayrılacağını açıkladı

Amerika'da Cumhuriyetçi Parti'den siyasete girmeye hazırlanan Türk asıllı Amerikalı doktor Mehmet Öz seçilir seçilmez "Türk vatandaşlığını" bırakacağını duyurdu. Öz bu açıklamayı Cumhuriyetçi partideki rakibi David McCormick'in nereye ait olduğunu sorgulaması üzerine yaptı.

SEÇİLİRSE, SENATO'YA GİREN İLK MÜSLÜMAN OLACAK

Senatör olmak için adaylığını Aralık ayında açıklayan Öz, Pensilvanya eyaletinden Cumhuriyetçilerin adayı olmak için sıkı bir rekabetin içinde. ABD'de bir Türk ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Öz, seçilmesi takdirinde Senato'ya giren ilk Müslüman olacak.

TÜRK OLMASI TARTIŞMA YARATTI

Yatırım şirketi Bridgewater Associates'in başında bulunan ve adaylık yarışında Öz'ün rakibi olan McCormick, Öz'ün neden ABD ordusu yerine Türk ordusunda askerliğini yaptığını sorgulamıştı. Aynı zamanda ABD kamuoyunda Öz'ün seçilmesi takdirinde bir Türk vatandaşı olarak nasıl güvenlik brifingi alabileceğine dair tartışmalar yürütülüyordu.

SEÇİLİRSSE TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN AYRILACAK

Bloomberg'in haberine göre kampanyasını Öz'ün nereye ait olduğunu sorgulamak üzerine kurgulayan Cumhuriyetçi McCormick'in baskısı üzerine Öz bir açıklama yayımladı. İlk başta Fox News'te yer alan açıklamaya göre Öz, çifte vatandaşlığının kampanya kapsamında dikkat dağıtmaya başladığını, bunun üzerine ailesiyle yaptığı görüş alışverişi sonucunda senatör seçilmesi takdirinde Türk vatandaşlığından ayrılacağını belirtti.

ANNESİ İÇİN TÜRK KALMIŞ

Öz, Türk vatandaşlığından şimdiye kadar çıkmamasının en büyük sebebinin Alzheimer tedavisi gören annesi olduğunu dile getirdi. Annesinin sağlığıyla ilgili Türkiye'de bir karar alması gerekirse yasal yetkiye sahip olmak için şimdiye kadar Türk vatandaşı kaldığını aktardı.

Senato tarihçileri Senato'da hiç çifte vatandaşlığı olan birinin olup olmadığına dair bir iz bulamamış, sadece Teksas Senatörü Ted Cruz'un 2014 yılında Kanada vatandaşlığından ayrılmasına dair örnek ilgili bulunmuştu.