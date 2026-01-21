Haberler

Medvedev: Trump, Grönland'ı ilhak ederek tarihe geçmek istiyor

Medvedev: Trump, Grönland'ı ilhak ederek tarihe geçmek istiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Trump'ın Grönland'ı ele geçirme isteğinin arkasında tarih yazma arzusunun yattığını belirtti. Medvedev, Trump'ın hedeflerini gerçekleştirmekte ne kadar ileri gideceğini sorguladı.

RUSYA Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı 'ele geçirme' isteğinin arkasında 'kurucu babalar' arasına girme ve tarihe geçme arzusu yattığını bildirdi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland planlarını değerlendirdi. Medvedev, "Herkes ne olduğunu anlıyor: Trump, adayı dünya haritalarında Amerikan bayrağı altında görmek ve 'Kurucu Babalar'ın saflarına katılmak istiyor. O, tarihe geçmek istiyor" ifadelerini kullandı.

Medvedev, Trump'ın daha önce Kanada ve Venezuela'yı ABD toprağı olarak gösteren yeni bir harita yayınladığını hatırlatarak, Rusya'nın Trump'tan farklı olarak aslen Rus olan kendi topraklarını ve insanlarını geri aldığını, Grönland'ın ise ABD ile tarihsel bir bağı olmadığını vurguladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından yakalanmasına da atıfta bulunan Medvedev, Trump'ın hedeflerine ulaşmak için ne kadar ileri gidebileceğini sorguladı. Medvedev, "NATO'yu tasfiye etmek, zayıf bir ülkedeki müttefikleri tarafından ihanete uğramış yabancı bir lideri kaçırmaktan çok daha zor olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Medvedev ayrıca, Trump'ın ismini tarihin tabletlerine altın harflerle yazdırmak için acele ettiğini ancak zamanının hızla tükenmekte olduğunu öne sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Trump'ın davetine Erdoğan'dan yanıt! İşte ülkemizi temsil edecek isim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız

Bayrağımıza el uzatan alçaklara gereken cevabı verdi
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur

Bayrağa saygısızlıkta resti çekti! İki ismi sorumlu tuttu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin ardından YPG/PKK'ya bir darbe daha: Kürtlere yük oldu

ABD'nin ardından YPG'ye bir darbe de Barzani'den
Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları 14 yaşına girdi! Baba Onur Saylak'tan duygusal paylaşım

İkizler 14 yaşında oldu! Babadan duygusal paylaşım
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
Real Madrid'in yeni hocası 6-1'lik maç sonrası Arda'yı yanına çağırdı

6-1'lik tarihi maç sonrası Arda'yı yanına çağırdı
ABD'nin ardından YPG/PKK'ya bir darbe daha: Kürtlere yük oldu

ABD'nin ardından YPG'ye bir darbe de Barzani'den
Fenerbahçe'den Omar Marmoush bombası

Gemileri yaktı geliyor! Süper Lig devinden Omar Marmoush bombası
IFAB'tan tarihi karar! Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı

Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı