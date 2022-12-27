Medvedev'den 2023 kehanetleri: ABD'de iç savaş çıkacak, Elon Musk seçimlerde bazı eyaletleri kazanacak

24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşında tansiyon bir an olsun düşmezken, Moskova yönetiminden dikkat çeken bir çıkış geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2023 yılına ilişkin 10 tahminini paylaştı. Medvedev'in yeni yılla ilgili öngörüleri arasında "ABD 'de iç savaş çıkacak. İç savaş sonrası Cumhuriyetçiler'e katılacak olan Elon Musk, başkanlık seçimlerinde bazı eyaletlerde kazanacak" gibi olaylar yer aldı.