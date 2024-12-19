Meclis'te sağlık reformunun tartışıldığı sırada elektronik sigara içerken yakalandı
Kolombiya'da bir Kongre üyesi, tam da sağlık reformunun tartışıldığı sırada kameralara elektronik sigara içerken yakalandı.
Kolombiya Kongresi'nde dikkat çeken anlar yaşandı. Kolombiya Yeşil İttifak Partisi'nin temsilcilerinden Catherine Juvinao, yasak olmasına rağmen elektronik sigara kullanırken kameralara yakalandı.
TAM DA SAĞLIK REFORMU TARTIŞILIRKEN...
Tam da sağlık reformunun tartışıldığı sırada elektronik sigara içerken görüntülenen Juvinao, ne yapacağını şaşırdı. Elektronik sigarayı hızlıca saklayan Kolombiyalı Kongre üyesi, çektiği dumanı ise gizlemeyi başaramadı.