McDonalds, Rusya'dan temelli olarak ayrılacağını açıkladı - Haberler

McDonalds, 30 yıllık faaliyetin ardından Rusya'dan temelli olarak ayrılacağını ve restoranlarını satmaya başladığını açıkladı.

ABD merkezli fast food zinciri, Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana yaşanan "insani krizi" ve ülkede "öngörülemeyen çalışma ortamını" gerekçe olarak gösterdi.

Rusya'daki ilk McDonalds şubesi Moskova'da 1990'larda açılmıştı. O dönemde Sovyetler Birliği, ekonomisini Batılı şirketlere yeni açıyordu ve McDonalds gibi bir şirketin ülkeye girişi bu yönde çok önemli bir adımdı. Bugün şirketin Rusya'dan çıkışı da benzer şekilde kayda değer bir olay.

McDonalds, Moskova'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Mart ayında Rusya'daki 850 civarındaki restoranını geçici olarak kapattığını duyurmuştu.

Faaliyetlerini askıya aldığı dönemde restoranlarındaki 62 bine yakın çalışanına maaş ödemeyi sürdüreceğini belirtirken şirketin CEO'su Chris Kempczinski, Ukrayna'daki çatışmaların "insanların kelimelerin yetmeyeceği şekilde acı çekmesine yol açtığını" ifade etmişti.

McDonalds, Rusya'daki restoranlarının tamamını yerel bir alıcıya satacağını, tesislerin bundan sonra McDonalds ismini, logosunu ve menüsünü kullanmaması için çalışmalara başlayacağını belirtti.

Rusya'da işletme sahibi olmanın artık savunulabilir bir tarafı kalmadığını ve değerlerine aykırı olduğunu söyleyen şirket, ülkedeki çalışanlarının maaşlarını satım süreci tamamlanana kadar ödeyeceğini ve önceliğin onlara yeni işletmecilerle iş garantisi sağlamak olduğunu ifade etti.

Renault da Rusya ile işbirliğini sonlandırıyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlangıcından bu yana çok sayıda uluslararası şirket ülkedeki faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Bunların arasında Coca Cola, Netflix ve Shell gibi devler de bulunuyor.

Fransız otomobil üreticisi Renault da bugün Rusya ile işbirliğini sonlandıracağını duyurdu.

Renault, çoğunluk hisselerini Rus araç üreticisi Avtovaz'a satacağını belirtti.

Bu kararın McDonalds ve Renault gibi büyük şirketlere geri dönüşü olmayan milyarlarca dolarlık yatırıma mal olacağı düşünülüyor.