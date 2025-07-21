Mazlum Abdi'ye suikast girişimi! Yakın koruması öldürmeye çalıştı

SDG'nin elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhad Abdi Şahin'e 14 Mart Cuma günü Kamışlı'da suikast girişimi gerçekleştirildiği öne sürüldü. Yakın koruması tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen saldırıdan Abdi'nin hafif sıyrıklar aldığını belirtildi.

ŞARA İLE İMZALANAN ANLAŞMA RAHATSIZ ETTİ

Haberlerde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile SDG elebaşı Ferhad Abdi Şahin arasında 10 Mart'ta imzalanan anlaşma terör örgütü içindeki bazı grupları rahatsız etti. Terör örgütü içinde yer alan bir grup iddialara göre Şahin'e yönelik suikast planını devreye soktu.

SDG, silah bırakacaklarını ilan edip Şam yönetimiyle 10 Mart'ta anlaşma imzalamıştı.