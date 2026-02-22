Haberler

Maymun Punch peluş oyuncağını bıraktı, yerine bakın ne aldı

Maymun Punch peluş oyuncağını bıraktı, yerine bakın ne aldı Haber Videosunu İzle
Maymun Punch peluş oyuncağını bıraktı, yerine bakın ne aldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya'da annesi tarafından reddedilen yavru makak Punch, bakıcıların verdiği peluş oyuncağı annesi yerine koyarak sarıldığı görüntülerle milyonların yüreğini burktu. Sosyal medyada fenomen haline gelen Punch'ın son olarak peluşu bırakıp bir dal parçasıyla oynamaya çalıştığı anlar ise yalnızlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Japonya'da dünyaya gelen ve annesinin terk ettiği maymun Punch, herkesin yüreğini sızlattı.

TÜM DÜNYA ONU KONUŞUYOR

Diğer maymunlar tarafından da istenilmeyen Punch'a, hayvanat bahçesi görevlileri maymundan bir peluş oyuncak verdi. Punch'ın oyuncağı annesi yerine koyduğu anlar, kısa sürede tüm dünyada gündem oldu.

Maymun Punch peluş oyuncağını bıraktı, yerine bakın ne aldı

PELUŞ OYUNCAĞINI BIRAKTI

Artık fenomen haline gelen Punch'ın hemen hemen her anı milyonlarca görüntülenme alıyor. Son olarak ise Punch'ın peluş oyuncağını bıraktığı ve bir dal parçasıyla oynadığı görüldü. Görüntülerde, yavru makak maymunun elindeki bir dal parçası ile ilgilendiği ve iki ayak üzerinde yürümeye çalışırken savrulduğu anlar yer aldı.O anlar Punch'ın yalnızlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Maymun Punch peluş oyuncağını bıraktı, yerine bakın ne aldı

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TBMM'ye çok konuşulacak yeni isim önerisi

TBMM'ye çok konuşulacak yeni isim önerisi
'Savcıyım' deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi

Otobüsteki sahte savcı hakkında karar verildi
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor

Yakında altını tahtından edecek! Talep patladı, resmen yok satıyor
Cristiano Ronaldo'dan merak edilen geleceği hakkında açıklama

Cristiano Ronaldo kariyerini sürdüreceği yeri açıkladı
TBMM'ye çok konuşulacak yeni isim önerisi

TBMM'ye çok konuşulacak yeni isim önerisi
'Yeni Nostradamus' ABD-İran savaşı için tarih verdi

"Yeni Nostradamus" tarih verdi! Kehanet doğru çıkarsa vay halimize
Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu

80 yaşındaki Ayşe Teyze böyle bulundu