Maymun çiçeği: İspanya ve Portekiz'de vaka sayısı 250'yi geçti - Haberler

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Maymun çiçeği: İspanya ve Portekiz'de vaka sayısı 250'yi geçti

BBC - Dünya
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Maymun çiçeği: İspanya ve Portekiz'de vaka sayısı 250'yi geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta Türkiye'de maymun çiçeği vakasının görülmediğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta Türkiye'de maymun çiçeği vakasının görülmediğini söyledi. Dünya genelinde ise vaka sayıları artıyor.

Şimdiye kadar 20'den fazla ülkede maymun çiçeği vakası görüldü. Avrupa'da 300'ü aşkın kişiye hastalık teşhisi kondu ya da hasta olduğundan şüpheleniliyor.

Dün Norveç Toplum Sağlığı Enstitüsü, ülkedeki ilk vakayı açıkladı. Bu kişinin yakın zamanda yurt dışına çıktığı kaydedildi.

Hastalığın endemik olduğu Orta ve Batı Afrika'nın dışında vaka sayılarının en yüksek olduğu yerler İber Yarımadası ve İngiltere. Ancak hastalık nedeniyle şimdiye kadar hastaneye yatan olmaması sevindirici olarak değerlendiriliyor.

Birleşik Krallık'ta dün vaka sayısının 179'a çıktığı bildirildi.

Ülkelerin sağlık yetkililerinin bugünkü açıklamalarına göre, vaka sayısı bir günde İspanya'da 132'den 142'ye, Portekiz'de ise 100'den 119'a yükseldi.

Cebelitarık'ta ise İspanya'da yaşayan bir İngiliz'de maymun çiçeği görüldü.

İtalya'da ise sağlık bakanlığı bugün vaka sayısının 20'ye çıktığını ve önümüzdeki günlerde artmaya devam etmesini beklediklerini söyledi. Rai Radio 1'e konuşan Pierpaolo Sileri, 20 kişiden 19'una hastalığın birinci dereceden bulaştığını ifade etti.

Reuters'ın haberine göre, Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi 29 Mayıs'da yılın başından bu yana ülkede 21 vakanın doğrulandığını açıkladı.

BBC

Fahrettin Koca Portekiz İspanya Türkiye Sağlık Dünya Haberler

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