Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınanlar var

ABD basını, Friends dizisindeki Chandler Bing rolüyle ünlenen aktör Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında "en az bir kişinin gözaltına alındığını" yazdı.

54 yaşındaki Perry geçen yıl Ekim ayında Los Angeles kentindeki evinde ölü bulunmuştu.

Otopsi sonuçları Perry'nin "ketaminin akut etkileri" nedeniyle hayatını kaybetmiş olduğunu göstermişti. Ketamini, uyuşturucu bağımlılığı tedavisinde denetimli terapi kapsamında kontrollü olarak kullanıyordu.

Los Angeles polisi Mayıs ayında Perry'nin vücudunda neden bu kadar yüksek doz ketamin bulunduğunu araştırmak üzere soruşturma başlatmıştı.

ABC News ve TMZ soruşturma kapsamında birkaç kişinin gözaltına alındığını aktarırken, NBC News "en az bir kişinin gözaltına alındığını" duyurdu.

Polisin bugün ilerleyen saatlerde basın açıklaması yapması bekleniyor.

Ketamin depresyon, kaygı bozukluğu ve ağrı giderici olarak da kullanılan bir madde.

Perry'nin yakınları ölümünün ardından savcılık soruşturmasında, Perry'nin "ketamin infüzyonu terapisi" gördüğünü belirtmişti.

Ölümünden önceki birkaç günde denetimli ketamin kullanımı yapmadığı belirtilen aktörün bu uyuşturucuyu nasıl elde ettiği, soruşturmanın önemli sorularından biriydi.

Boğulmanın da Perry'nin ölümünde etkisi olduğu belirtilmiş ve ölüm bir kaza olarak kayıtlara geçmişti. Ölümde etkili diğer faktörler olarak da koroner kalp rahatsızlığı ve bupernorfinin (opioid kullanım bozukluğu tedavisinde kullanılan bir madde) yan etkileri gösterilmişti.

Ününün doruklarda olduğu yıllarda Perry, ağrı kesici ve alkol bağımlılığı ile mücadele ediyordu. Birkaç kez rehabilitasyon kliniğine yatmıştı.

2016'da BBC Radio 2'da katıldığı programda, Friends dizisini çektikleri 3 yılı, alkol ve uyuşturucular yüzünden hatırlamadığını söylemişti.

Tedavi girişimleri sonrası, hatıratlarına 2001'den bu yana 60-70 kadar kaza dışında çoğu zaman ayık olduğunu yazmıştı.

Perry bağımlılıkla mücadele eden insanlara verdiği destekle de biliniyordu.

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