Martin Luther King Suikastı ile İlgili FBI Belgeleri Yayınlandı

ABD'de, Martin Luther King suikastıyla ilgili 240 binden fazla sayfadan oluşan FBI belgeleri kamuoyuyla paylaşıldı.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Tulsi Gabbard, Martin Luther King suikastına dair FBI tarafından toplanan ve 1977'den bu yana mahkeme kararıyla gizli tutulan belgelerin, ABD Ulusal Arşiv ve Kayıtlar İdaresi'nin internet sitesinde kamuoyunun erişimine açıldığını açıkladı.

Kamuoyuyla paylaşılan 243 bin 496 sayfalık (6 bin 301 PDF ve 1 MP3 ses kaydı) belgeler arasında, FBI'ın Martin Luther King suikastına ilişkin yürüttüğü soruşturmanın detayları, potansiyel şüphelilere yönelik değerlendirmeler ve davanın seyrini gösteren iç yazışmalara dair bilgiler bulunduğu kaydedildi.