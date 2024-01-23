Martin Luther King'in oğlu Dexter Scott King prostat kanserinden hayatını kaybetti

Dünya genelinde şiddet karşıtı ve ırksal eşitlik görüşleriyle tanınan ABD'li aktivist Martin Luther King'in oğlu Dexter Scott King, dün 62 yaşında prostat kanserinden hayatını kaybetti.

Martin Luther King adına kurulan sivil toplum kuruluşu King Merkezi'nden yapılan açıklamada "Dr. Martin Luther King Jr. ve Bayan Coretta Scott King'in en küçük oğlu ve üçüncü çocuğu, prostat kanserine karşı verdiği cesur bir mücadelenin ardından bugün, 22 Ocak 2024'te hayata veda etti" denildi. Eski ABD Başkanı Barack Obama, Dexter Scott King'in ardından paylaştığı taziye mesajında "Michelle ve ben Dexter Scott King'in vefatını duyduğumuzda üzüldük. Dexter, Dr. Martin Luther King Jr ve Coretta Scott King'in en küçük oğluydu ve hayatını onların mirasını korumaya adadı. The King Center'ın Başkanı olarak yeni nesile adalet ve eşitlik için çalışmalarını sürdürmeleri konusunda ilham verdi" dedi.