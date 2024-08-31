Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Alihan Limoncuoğlu, 'Orta Doğu'da geniş çaplı savaş olur mu?' sorusunu yanıtladı

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Alihan Limoncuoğlu Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendiren Limoncuoğlu, "Orta Doğu'da geniş çaplı savaş olur mu?" sorusunu da yanıtladı.

Limoncuoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

"ORTA DOĞU'DA GENİŞ ÇAPLI SAVAŞ OLMAZ"

"Ben açıkçası buna pek ihtimal vermiyorum. Bugün Türkiye hariç Orta Doğu'daki devletlerin hiçbirinde devlet başkanları düzeyinde bir tepki duyamıyoruz. Hiçbirinin böyle bir şey yapmaya cesareti olmayacağı anlamına geliyor. Suudi Arabistan halkı rahatsız olsa ne olur, olmasa ne olur? Günümüzde toplumlarda bencil bireycilik var."