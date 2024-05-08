Mark Ruffalo'dan İsrail tepkisi: Gazze Çocukları ve Refah halkı için acilen yardıma ihtiyaç var
UNICEF Sözcüsü James Elder'in Gazze'nin Refah kentine ilişkin açıklamasını paylaşan Hollywood yıldızı Mark Ruffalo, Gazze'deki çocukların ve Refah halkının acilen yardıma ihtiyaç duyduklarını belirtti. Ruffalo, insanların ihmal edildiği ve acı çektiği 'toplama kamplarına' gönderildiğini ifade etti. Aktör, İsrail'e Refah saldırısını bitirme çağrısı yaptı.
UNICEF Sözcüsü James Elder'in Cenevre'deki Palais des Nations'da düzenlenen basın toplantısında Filistinli çocuklar için açıklamalarda bulundu.
Hollywood'un yıldız ismi Mark Ruffalo da Elder'ın, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'nin Refah kentine ilişkin açıklamasını paylaşarak insanların "toplama kamplarına" gönderildiğini belirtti.
GAZZE'DEKİ ÇOCUKLAR YARDIM BEKLİYOR
56 yaşındaki ABD'li aktör Ruffalo, "İnsanların ihmal edildiği ve acı çektiği gözaltı kamplarına götürülen Gazze Çocukları ve Refah halkı için acilen yardıma ihtiyaç var. Çölde veya evinizde ölün. Bugün Filistinlilere sunulan seçim budur" ifadelerini kullandı.
Şubat ayındaki Oscar törenlerinde de Filistin'i gündeme getiren Ruffalo, İsrail'e Refah saldırısını bitirme çağrısında bulundu.