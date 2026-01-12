Mark Ruffalo'dan Altın Küre'de Trump'a sert çıkış: Dünyanın en kötü insanı

83. Altın Küre Ödül Töreni'ne katılan oyuncu Mark Ruffalo, Minneapolis'te bir ICE polisi tarafından öldürülen Renee Good'u anmak için taktiği "Be Good" (İyi ol) ) rozetiyle dikkat çekti.

Ünlü oyuncu ABD Başkanı Donald Trump'ı sert sözlerle eleştirdi ve "O yalnızca kendi moral değerlerine önem veriyor… o kötü bir insan. Eğer dünyanın en güçlü ülkesinin ahlakını bu adama emanet ediyorsak, büyük bir sorunla karşı karşıyayız" dedi.

"BE GOOD" ROZETİYLE MESAJ VERDİ

Hollywood yıldızı Mark Ruffalo, HBO'nun "Task" dizisindeki performansıyla aday gösterildiği 83. Altın Küre Ödül Töreni'ne, Renee Nicole Good'un anısına "Be Good" yazılı bir rozet takarak katıldı. Good, Minneapolis'te bir ICE ajanı tarafından vurularak hayatını kaybetmişti ve olay ülke çapında tepkilere yol açtı.

Ruffalo'nun yanı sıra Wanda Sykes, Natasha Lyonne ve Jean Smart gibi isimler de aynı rozetleri taşıdı.

TRUMP'A SERT SÖZLERLE YÜKLENDİ

Kırmızı halıda basına konuşan Ruffalo, Trump yönetimini ve mevcut politikaları eleştirdi. Trump'ın uluslararası hukuka saygı göstermediğini savunan Ruffalo, "Sadece kendi moral değerlerine önem veren bir liderle dünyanın en güçlü ülkesini yönetiyorsak, hepimiz büyük bir sorunla karşı karşıyayız" şeklinde konuştu. Rolling Stone'un aktardığına göre Ruffalo, Trump'ı "dünyanın en kötü insanı" olarak nitelendirdi.

"BU ARTIK NORMAL DEĞİL"

Törenin eğlence ve kutlama amaçlı olduğunu söyleyen Ruffalo, yine de yaşananlara sessiz kalmanın mümkün olmadığını vurguladı. "Burada kutlama yapmak isterdim… ama artık bu normal değil" diyen oyuncu, bu yüzden sesini yükselttiğini belirtti.

"AMERİKA'DA YAŞAMAKTAN KORKUYORUM"

Ruffalo, röportajında ayrıca ABD'deki bazı gelişmelerle ilgili kaygılarını dile getirerek, Amerika'da yaşamaktan korktuğunu söyledi. Ruffalo "Bu rozet, bugün terörize edilen ve korkan ABD halkı için biliyorum ki ben de onlardan biriyim." dedi.

TÖREN POLİTİK MESAJLARLA BAŞLADI

Altın Küre'deki bu siyasi protesto, yalnız Ruffalo ile sınırlı kalmadı. Birçok ünlü, kırmızı halıda ve tören sırasında paylaştıkları mesajlarla ICE politikalarına ve sosyal adaletsizliklere dikkat çekti.