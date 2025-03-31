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Marine Le Pen'e Zimmet Suçlaması: Beş Yıl Kamu Görevine Aday Olması Yasaklandı

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Fransa'da aşırı sağcı lider Marine Le Pen, zimmetine para geçirme suçlu bulunarak beş yıl kamu görevine aday olma yasağı ve dört yıl hapis cezası aldı. Le Pen'in temyiz süreci başarısız olursa 2027 seçimlerine katılamayacak.

(ANKARA) - Fransa'da aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in zimmetine para geçirme suçlu bulunmasının ardından beş yıl boyunca kamu görevine aday olma yasağı kesinleşti. Le Pen'in temyiz süreci de başarısız olursa 2027 seçimlerine kesin olarak katılamayacak. Fransa'da 2022 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 41 oy alan Le Pen ayrıca dört yıl hapis cezası da aldı.

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin bir dizi üyesi ile birlikte yargılanan Marine Le Pen zimmetine para geçirme suçundan suçlu bulundu. Kararın ardından, Savcılar, 56 yaşındaki milletvekili için itiraz sürecinden bağımsız olarak hemen yürürlüğe girmek üzere beş yıl kamu görevinden men cezası talep etmişti. Le Pen'e beş yıl boyunca kamu görevine aday olma yasağı ve dört yıl hapis cezası verildi.

Le Pen'in de aralarında bulunduğu Ulusal Birlik Partisi üyeleri Avrupa Birliği parlamento yardımcıları için ayrılan parayı, 2004 ile 2016 yılları arasında parti için çalışan personele ödemekle suçlanıyorlar, bu durum, AB düzenlemelerini ihlal ediyor. Le Pen ve diğer sanıklar suçlamaları reddediyor.

Kaynak: ANKA / Dünya
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