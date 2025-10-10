Maria Corina Machado, Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a ithaf etti

2025 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Maria Corina Machado, ödülünü ABD Başkanı Donald Trump'a ithaf etti.

2025 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Venezuelalı siyasetçi Maria Corina Machado, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Machado, "Tüm Venezuelalıların mücadelesinin bu şekilde tanınması, özgürlüğü fethetme görevimizi tamamlamak için bir destektir. Zaferin eşiğindeyiz ve bugün her zamankinden daha fazla Başkan Trump'a, ABD halkına, Latin Amerika halklarına ve dünyanın demokratik uluslarına özgürlük ve demokrasiye ulaşmak için başlıca müttefiklerimiz olarak güveniyoruz. Bu ödülü, Venezuela'nın acı çeken halkına ve davamıza verdiği kararlı destek için Başkan Trump'a ithaf ediyorum" ifadelerini kullandı.