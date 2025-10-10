Haberler

Maria Corina Machado, Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a ithaf etti

Maria Corina Machado, Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a ithaf etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuelalı siyasetçi Maria Corina Machado, 2025 Nobel Barış Ödülü'nü ABD Başkanı Donald Trump'a ithaf etti. Machado, ödülün Venezuelalıların mücadelesinin tanınması açısından önemli bir destek olduğunu vurguladı.

2025 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Maria Corina Machado, ödülünü ABD Başkanı Donald Trump'a ithaf etti.

2025 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Venezuelalı siyasetçi Maria Corina Machado, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Machado, "Tüm Venezuelalıların mücadelesinin bu şekilde tanınması, özgürlüğü fethetme görevimizi tamamlamak için bir destektir. Zaferin eşiğindeyiz ve bugün her zamankinden daha fazla Başkan Trump'a, ABD halkına, Latin Amerika halklarına ve dünyanın demokratik uluslarına özgürlük ve demokrasiye ulaşmak için başlıca müttefiklerimiz olarak güveniyoruz. Bu ödülü, Venezuela'nın acı çeken halkına ve davamıza verdiği kararlı destek için Başkan Trump'a ithaf ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Avukat Serdar Öktem suikastı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu suikastta şüpheliler için karar verildi
Bahçeli'nin 'İmralı' çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt geldi

Bahçeli'nin 'İmralı' çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuğba Özay'dan disiplin dersi: Sabahın ilk ışıklarında antrenman

Survivor hazırlığı mı? Ünlü isimden deniz kenarında güç gösterisi
Bahçeli'nin 'İmralı' çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt geldi

Bahçeli'nin 'İmralı' çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.