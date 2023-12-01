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Mardin Midyat'ta Filistinliler için dualar edildi

1 Aralık 2023 16:01 Son Güncelleme: 16:02 Abone Ol

Mardin Midyat ilçesindeki camilerde İsrail'in saldırılarda bulunduğu Filistinliler için dualar okundu. Cuma namazının ardından ilçedeki camilerde Gazze'de İsrail saldırılarına uğrayan Filistinliler için dualar edildi. İlçede Hacı Hasan Gündüz Camisinde de cuma namazının ardından hem saldırılara maruz kalan hem de hayatını kaybeden Filistinliler için dualar edildi.