Mardin Artuklu Üniversitesi'nde 'Gazze Soykırım Anıtı' Dikildi

MARDİN Artuklu Üniversitesi (MAÜ) merkez kampüs alanına, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden çocukların anısına 'Gazze Soykırım Anıtı' dikildi.

Sümeyra Doğru Karacadağ tarafından İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden çocukların anısına 'Gazze Soykırım Anıtı' yapıldı. Anıt, Mardin Artuklu Üniversitesi merkez kampüs alanına dikildi. Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Karacadağ'a teşekkür belgesi verdi. Anıtın Gazze'de katledilen ve soykırıma uğrayan çocuklara adandığını ifade eden Rektör Özcoşar, "Daima Filistin'de, Gazze'de İsrail'in yaptığı soykırım ve insanlık dramının karşısında olduk. Hem fiziki eylemlerimizle hem öğrencilerimizin vicdanlarını harekete geçiren kampüs çalışmalarımızla hem de akademik düzeyde yürüttüğümüz çalışmalarla bu zulme karşı bir duruş sergiledik. Gazze'ye duyarlı kampüsümüze eklediğimiz bu Soykırım Anıtı; zulmün tam kalbi olan Gazze'de, katledilen ve soykırıma uğrayan çocuklara adanmıştır" dedi.

'SESSİZ AMA SARSICI BİR DİRENİŞ SEMBOLÜ'

Karacadağ, eserdeki melek formunun iki kanadının iç yüzeyine yerleştirilen Türkiye ve Filistin bayraklarının, zulme karşı kurulan manevi bir siper anlamı taşıdığını vurgulayarak, toprağa düşen her bedenin halkların inancında çoğaldığını ve her şahadetin, işgalin hayal kırıklığına uğradığı bir ana dönüştüğü anlamına geldiğini belirtti. Karacadağ, anıtın 40 gün süren yoğun bir çalışmayla tamamlandığı belirterek, "Anıt, inanç ve masumiyetin gücüyle bir çocuğun dizleri altında mermiyi durdurduğu ana tanıklık eden bir Soykırım Anıtı;'nı simgeliyor. Hedef alınan hayatların yerine sessiz ama sarsıcı bir direniş sembolü. Çelik bilyelerle kaplı mermi, yeryüzüne dağıldığı her noktada Filistin bayrağının renklerine bulanıyor. Bu, adaletin sustuğu yerde inancın ve direnişin dalgalanmasını sembolize etmektedir. Hedef alınan hayatların yerine sessiz ama sarsıcı bir direnişin yükselmesidir" diye konuştu.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,