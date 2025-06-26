Marco Rubio, NATO Zirvesi'nde G7 Dışişleri Bakanları ile Görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NATO Zirvesi kapsamında G7 Dışişleri Bakanlarıyla bir araya gelerek Orta Doğu'daki durumu değerlendirdi. Bakanlar, İran'ın nükleer silah geliştirmemesi konusunda mutabık kaldı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NATO Zirvesi'nde G7 Dışişleri Bakanlarıyla bir araya geldi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Bakan Marco Rubio'nun, NATO Zirvesi kapsamında G7 Dışişleri Bakanlarıyla görüştüğünü bildirdi. Görüşmede, Orta Doğu'daki durumun değerlendirildiği kaydedildi.
Açıklamada, G7 Dışişleri Bakanlarının ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını ele aldıkları belirtilerek, bakanların 'İran'ın asla nükleer silah geliştirememesi' konusunda mutabık kaldıkları vurgulandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya