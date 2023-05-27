Manila'da dilenen çocuğun QR kodu uyarısı

Filipinler'in başkenti Manila'da QR kodu kullanarak dilenen bir çocuğun fotoğrafının sosyal medyada yayılması üzerine ülkenin Ulusal Yoksullukla Mücadele Komisyonu (NAPC), suç örgütlerinin sokak çocuklarını insanları dolandırmak için kullanma olasılığı konusunda uyarıda bulundu.

MANİLA, 27 Mayıs (Xinhua) -- Filipinler'in başkenti Manila'da QR kodu kullanarak dilenen bir çocuğun fotoğrafının sosyal medyada yayılması üzerine ülkenin Ulusal Yoksullukla Mücadele Komisyonu (NAPC), suç örgütlerinin sokak çocuklarını insanları dolandırmak için kullanma olasılığı konusunda uyarıda bulundu.

Çocuğa rastlayan bir internet kullanıcısı, dilenciye madeni paraları olmadığını söylediğinde dilenci çocuğun bir QR kodu çıkardığını söyledi. İnternet kullanıcısı, Facebook gönderisinde "İlk başta güldük, bu yüzden QR kodunun çalışıp çalışmadığını kontrol ettik ve gerçekti, Beverly diye birinin adına düzenlenmişti" dedi.

Ulusal Yoksullukla Mücadele Komisyonu Cuma günü, halka yönelik uyarısında bu tezgahın arkasında bir suç örgütünün olabileceğini dile getirdi.

Ulusal Yoksullukla Mücadele Komisyonu başkan yardımcısı Reynaldo Tamayo, yerel bir televizyona yaptığı konuşmasında, "Bu faaliyetlerin arkasında suç örgütleri var. Suç örgütleri bu dilencileri minibüslerle taşıyor, sokaklara yerleştiriyor ve geceleri topluyor" dedi.

Tamayo, sokaklarda dilenen çocukların ebeveynlerinin suçlu olduklarının kanıtlanması halinde para cezası ve en fazla iki yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceklerini söyledi.

Filipin İstatistik Kurumu, Filipinler'in yaklaşık 110 milyonluk nüfusunun yüzde 18,1'inin yoksulluk sınırının altında yaşadığını belirtiyor.

Manila sokaklarındaki dilenciler, Noel tatillerinde oldukça görünür hale geliyor ve bozuk para dilenmek için arabaların camlarını tıklatıyor.

Devletin sosyal yardım dairesi her yıl dilencilere "temel ihtiyaçlar" sağlıyor ve onları sokaklardan uzak tutmaya çalışıyor.