Manchester'da Sinagoga Saldırı: İki Ölü

İngiltere'nin Manchester kentinde bir sinagoga yönelik araç ve bıçakla yapılan saldırıda iki kişi öldürüldü.

Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham saldırganın polis tarafından vurulduğunu açıkladı.

Polis teşkilatından yapılan açıklamada saldırganın üzerindeki "şüpheli cisim" nedeniyle henüz kimlik tespiti yapılamadığı kaydediliyor.

Bölgeye bomba imha timleri sevk edildi.

Polis, olay yerinde ilk etapta dört yaralı tespit edildiğini açıkladı.

Yaralanmaların araç çarpması ve bıçaklanmadan kaynaklandığı belirtildi.

Yetkililer üç kişinin daha ağır yaralı olduğunu kaydetti.

Saldırı sırasında sinagogda Yahudilikte en kutsal gün kabul edilen Yom Kippur için çok sayıda kişi bir aradaydı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer saldırıdan dolayı dehşete düştüğünü ifade etti.

Starmer, yaptığı yazılı açıklamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diledi ve "Bunun Yahudi takviminin en kutsal günü olan Yom Kippur'da gerçekleşmesi daha da korkunç bir hale getiriyor" ifadelerini kullandı.

BBC'ye konuşan Muhafazakar siyasetçi Kemi Badenoch da saldırının "alçak ve tiksindirici" olduğunu söyledi.

Saldırı, Yahudilerin en kutsal günü olan Yom Kippur'da gerçekleşti.

Yahudiler bu bayramda sinagoglarda ayinlere katılıyor ve oruç tutuyor.

