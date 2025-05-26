Malta, Filistin'i Resmen Tanıyacak

Malta, Filistin'i Resmen Tanıyacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malta Başbakanı Robert Abela, ülkesinin haziran ayında Filistin'i resmen devlet olarak tanıyacağını açıkladı. Abela, Gazze'deki saldırılara değinerek bu kararın moral bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

MALTA Başbakanı Robert Abela, ülkesinin haziran ayında Filistin'i resmen devlet olarak tanıyacağını açıkladı.

Malta Başbakanı Robert Abela, Valletta'da düzenlenen İşçi Partisi etkinliğinde konuştu. Abela, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinerek, "Gazze'deki çatışmalarda 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Bu insanlık dramına gözlerimizi kapatamayız" dedi.

Filistin'i tanıma kararının 'ahlaki bir sorumluluk' olduğunu belirten Abela, 45 yıldır süren tartışmaların ardından bu adımı atan ilk Malta hükümetinin kendilerininki olacağını söyledi. Abela, "Bebekleri, çocukları öldürmek ve aileleri aç bırakmak kabul edilemez. Bunlar vahşetin en çirkin biçimleridir" diye konuştu.

Abela, ayrıca Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde görev yaparken İsrail saldırısında 10 çocuğundan 9'unu kaybeden Filistinli doktor Ala en-Neccar'a Malta'da sığınma hakkı tanımaya hazır olduklarını duyurdu. Abela, "Malta sizi karşılamaya, size ve ailenize barınma sağlamaya, sizi kendi vatandaşı gibi görmeye hazır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Künefe zincirine FETÖ operasyonu! 33 şüpheli gözaltına alındı

Künefe zincirine FETÖ operasyonu! 33 şüpheli gözaltına alındı
Eşi Brigitte, Macron'u kameraların önünde tokatladı

Dünyanın gözü önünde 25 yaş büyük eşinden tokat yedi
Terme'de skandal görüntüler! Festival alanı Las Vegas'ı aratmadı

Skandal görüntüler! İlçede düzenlenen festival Las Vegas'ı aratmadı
Türkiye'de eğitim veren üniversite 8 asırlık geleneği yaşatıyor

Görüntü Türkiye'deki bir üniversiteden! 8 asırlık gelenek yaşatılıyor
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırısı Trump'ı küplere bindirdi

Trump'ı kızdıran saldırı! Putin için kullandığı ifade savaş çıkartır
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım

Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım
Binlerce liralık kaybı göze aldı! 17 gündür kumru yuvası bozulmasın diye bekliyor

Binlerce liralık kaybı göze aldı! 17 gündür kumru yuvasını bozmuyor
Galatasaraylı genç futbolcu Yenikapı'da yuhalandı

Galatasaraylı genç futbolcu Yenikapı'da yuhalandı
Davutoğlu: AK Parti beni kaybetmeseydi, yüzde 60'larda iktidarda olurdu

İddialı sözleri yayına damga vurdu: AK Parti beni kaybetmeseydi...
Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok

Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok
Ev ve arsada fahiş fiyatı bitirecek hamle! 81 ilde devreye alınacak

Fahiş fiyatı bitirecek hamle! Tarih verildi, 81 ilde başlayacak
Gizem Karaca, doğuma haftalar kala belirginleşen karnını sergiledi

Gizem Karaca'dan sade ama çarpıcı hamilelik karesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.