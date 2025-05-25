Malta Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk

Malta Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malta Başbakanı Robert Abela, ülkesinin Filistin'i devlet olarak tanıyacağını duyurdu. Abela, bu kararın Birleşmiş Milletler'in 17-20 Haziran tarihleri arasında İsrail-Filistin ihtilafı hakkında düzenleyeceği konferansın ardından resmiyete döküleceğini belirtti. Malta Başbakanı ayrıca söz konusu adımı ahlaki bir sorumluluk olarak nitelendirdi.

Malta Başbakanı Robert Abela, ülkesinin gelecek ay Filistin devletini resmen tanıyacağını açıkladı. Abela bu kararın ahlaki bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Bir ülke daha Filistin devletini tanımaya hazırlanıyor. Malta Başbakanı Robert Abela, ülkesinin gelecek ay Filistin devletini tanıyacağını açıkladı.

MALTA BAŞBAKANI: AHLAKİ BİR SORUMLULUK

Abela, Malta'nın Birleşmiş Milletler'in (BM) 17-20 Haziran tarihleri arasında ABD'nin New York kentinde İsrail-Filistin ihtilafıyla ilgili iki devletli çözüm hakkında düzenleyeceği üst düzey konferansın ardından Filistin devletini tanıma kararını resmiyete dökeceğini ifade etti. Abela, söz konusu adımı "ahlaki bir sorumluluk" olarak nitelendirdi.

148 ÜLKE TARAFINDAN DEVLET OLARAK TANINIYOR

Filistin, Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülkeden 148'i tarafından devlet olarak tanınıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Dünya
Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko Avrupa şampiyonu

Fenerbahçe Avrupa şampiyonu
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi: Sykes-Picot anlaşması Suriye'yi böldü, bir daha yapmayacağız

ABD'li isim Osmanlıyı bölen gizli anlaşma için günah çıkardı
Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi

Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu

Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Osimhen'den Boniface'e üstü açık otobüste mesaj: Bu kulüp çok büyük

Osimhen'den canlı yayınını izleyen dünyaca ünlü golcüye mesaj
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAbuzer Sever:

Güzel bir gelişme. Gel gör ki Filistin halkının bundan bir çıkarı yok. Ölümler, zulümler devam ediyor ve Türkiye de dahil bütün ülkeler sadece iyi niyet zırvaları ile yetiniyor. Insanlık ölmüş.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muharrem İnce'den dikkat çeken 3. yol mesajı

CHP'ye destek sözü veren Muharrem İnce'den sürpriz çağrı
Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler

Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler
Koca tır, TOGG'a arkadan çarptı; her gören aynı yorumu yaptı

Koca tır, TOGG'a arkadan çarptı; her gören aynı yorumu yaptı
Kemalpaşa'da Gürcü turist azaldı, esnaf zorda: Siftahsız dükkan kapatanlar var

Turistler gelmez oldu! Cennet gibi bölgede caddeler boş kaldı
Yeni araştırma altının dünyanın çekirdeğinden yüzeye sızdığını ispatladı

Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk
'Cennet Adana'dadır' diyen profesörün sözleri büyük tartışma yarattı

"Cennet o ilimizdir" diyen profesörün sözleri büyük tartışma yarattı
Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde zamana direniyor

5 Türk boyuna ev sahipliği yapıyor! Dünyada başka bir örneği yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.