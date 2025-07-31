Malta, Eylülde Filistin Devleti'ni Resmen Tanıyacak

Malta, Eylülde Filistin Devleti'ni Resmen Tanıyacak
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Malta Dışişleri Bakanlığı, eylül ayında Filistin Devleti'ni tanıyacağını duyurdu. Bu karar, uluslararası barış sürecine katkı sağlamayı amaçlıyor.

MALTA Dışişleri Bakanlığı Daimi Sekreteri Christopher Cutajar, ülkesinin eylülde Filistin Devleti'ni resmen tanıyacağını bildirdi.

Malta Dışişleri Bakanlığı Daimi Sekreteri Christopher Cutajar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yaptığı açıklamada, ülkesinin eylülde Filistin Devleti'ni resmen tanıyacağını duyurdu. Cutajar, BM Genel Kurulu kapsamında düzenlenen, 'Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi' konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.

Malta'nın, barışın sağlanması için iki devletli çözümü desteklediğini belirten Cutajar, Filistin'in devlet olarak tanınmasının bu yönde önemli bir adım olacağını kaydetti. Cutajar, "Malta hükümeti, eylülde yapılacak BM Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'ni resmen tanıma yönünde ilkeli bir karar aldı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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