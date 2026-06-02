Malta'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama: 2 Yaralı

MALTA'nın Maghtab bölgesinde havai fişek üretilen fabrikada meydana gelen patlama sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Malta Adası'nın kuzeybatısındaki Triq il-Qadi'de yer alan 'Lourdes' havai fişek fabrikasında yerel saatle 06.30 sıralarında patlama oldu. Patlama sonucu 2 kişinin yaralandığı, çevredeki birçok ev ve bina ile araçlarda hasar oluştuğu belirtildi. Patlamanın ardından Malta İtfaiyesi ve Sivil Savunması'nın, olay yerindeki incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı