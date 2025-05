Malta Açıklarında Saldırıya Uğrayan Gemideki 5 Türk Mürettebat Türkiye'ye Döndü

MALTA AÇIKLARINDA SALDIRIYA UĞRAYAN GEMİDEKİ 5 MÜRETTEBAT TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Baran AKKAYA/İSTANBUL, - GAZZE'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıktıktan sonra Malta açıklarında insansız hava araçlarının saldırısına uğrayan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 'Conscience' isimli gemide bulunan 5 Türk mürettebat, Türkiye'ye döndü. Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, "Olayın üzerinden neredeyse 16 gün geçti ve 16 gün sonra ilk önce yolcularımızı sonra mürettebatımızı tahliye edebildik. Şu an için 'Vicdan Gemisi'nin durumu gerçekten ağır durumda, bu anlamda büyük bir hasar almış durumda" dedi.

Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan ve Malta açıklarında insansız hava araçlarının saldırısına uğrayan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 'Conscience' isimli gemide bulunan 5 Türk mürettebat, bu akşam Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağı ile Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalimanı'na saat 22.40 sıralarında iniş yapan uçakta bulunan mürettebat, ülkelerine dönmenin mutluluğunu yaşadı.

'VİCDAN GEMİSİ BÜYÜK ORANDA HASAR ALDI'

Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, "Özgürlük filosu koalisyonu olarak, Malta açıklarında Malta'ya 14 gün mesafede İsrail'in hava araçlarıyla büyük bir saldırıya uğradık. Bu saldırı neticesinde Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu'na mensup 'Vicdan Gemisi' büyük oranda hasar aldı. Olayın üzerinden neredeyse 16 gün geçti ve 16 gün sonra ilk önce yolcularımızı sonra mürettebatımızı tahliye edebildik. Şu an için Vicdan Gemisi'nin durumu gerçekten ağır durumda, bu anlamda büyük bir hasar almış durumda. Bu süreçte hem Malta makamı hem Türkiye makamları hem İtalya makamları fazlaca yardımcı oldular ama burada özellikle şunu hatırlamak fayda var, Vicdan Gemisi işgal edilmiş Filistin topraklarına neredeyse 2 bin kilometre mesafede vuruldu. Şu anlama geliyor, İsrail terörü sadece Filistin için değil, Ortadoğu için değil Avrupa içinde bir problem haline geldi. Bizler dünyanın vicdanlı insanları olarak Filistin'de ateşkesin sağlanması ve insanı yardımların hızlı bür şekilde bölgeye giriş yapılması için bu konuda baskıcı olmaya devam edeceğiz. Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu adından aldığı kuvvetle neredeyse 16 yıldır Gazze'deki hukuksuz ablukanın kırılması için onlarca girişimde bulundu. İsrail özellikle, dünyanın vicdanlı insanların ve İslam dünyasının tepkisizliğinden dolayı katliamlarına her geçen gün devam ediyor. Her ne olursa olsun, bizler Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu olarak Gazze'nin bu hukuksuz ablukasını delmek için oraya insanı yardımlarınızı ulaştırmak için devamlı aksiyon içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.