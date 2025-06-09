Malezya'da Öğrenci Taşıyan Otobüs ile Otomobil Çarpıştı: 15 Ölü

Malezya'da Öğrenci Taşıyan Otobüs ile Otomobil Çarpıştı: 15 Ölü
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Malezya'nın Perak eyaletinde öğrencileri taşıyan bir otobüsün otomobille çarpışması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

MALEZYA'nın Perak eyaletinde öğrencileri taşıyan otobüsün otomobille çarpışması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.

Malezya'nın Perak eyaletindeki Gerik bölgesi yakınlarında öğrencileri taşıyan otobüs, otoyolda otomobille çarpıştı. Çarpışma nedeniyle otobüs devrildi, otomobil ise yol kenarındaki hendeğe yuvarlandı. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre 14'ü üniversite öğrencisi 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 33 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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