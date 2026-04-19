Malezya'da yangın: Yaklaşık bin ev yandı

Malezya'nın Sabah eyaletindeki bir kıyı köyünde çıkan yangında bin ev hasar görürken, 9 binden fazla kişi olumsuz etkilendi. Olayda can kaybı yaşanmaması ise sevindirici bir gelişme.

MALEZYA'nın Sabah eyaletindeki bir kıyı köyünde çıkan yangında yaklaşık bin ev kullanılamaz hale gelirken, 9 binden fazla kişi olaydan etkilendi. Bölgede acil durum ilan edilirken, yangında can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Malezya'nın kuzeyindeki Borneo adasında yer alan Sabah eyaletine bağlı bir kıyı köyünde gece saatlerinde büyük çaplı bir yangın çıktı. Yetkililer, 4 hektardan fazla alana yayılan yangında yaklaşık bin evin yandığını ve 9 binden fazla bölge sakininin durumdan olumsuz etkilendiğini açıkladı.

Malezya ulusal haber ajansına konuşan Sandakan Bölgesi İtfaiye ve Kurtarma Şefi Jimmy Lagung, yerel saatle 01.32'de başlayan yangına müdahale çalışmalarının öğle saatlerinde tamamlandığını ve olayda herhangi bir can kaybı rapor edilmediğini belirtti. Yangının yayılma hızına dikkat çeken Lagung, rüzgarın ve evlerin birbirine çok yakın olmasının alevlerin hızla büyümesine neden olduğunu aktardı. Lagung ayrıca, gelgit nedeniyle suların çekilmiş olmasının itfaiye ekiplerinin açık su kaynağı bulmasını zorlaştırdığını ifade etti.

Sandakan Belediye Meclisi Başkanı Walter Kenson ise yapılan incelemelerde yangından etkilenen yerleşim alanlarının oturmaya elverişsiz olduğunun ve can güvenliği taşımadığının tespit edildiğini kaydederek, meclisin olayla ilgili acil durum ilan ettiğini duyurdu.

Yerel makamların, evsiz kalan vatandaşlar için geçici barınaklar kurma ve tahliye çalışmalarına başladığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
