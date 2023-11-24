Malatya'da Hakim Bey Apartmanı davası görüldü

Malatya'da Pazarcık merkezli depremde yıkılan Hakim Bey Apartmanı davasının duruşması görüldü. Tutuklu ve tutuksuz sanıkların ifadeleri alındı. Mahkeme heyeti, ilgili belgelerin istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Malatya'da, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılması sonucu 78 kişinin hayatını kaybettiği Hakim Bey Apartmanı'yla ilgili davanın duruşması görüldü.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Bülent Yeroğlu (60) ile tutuksuz yargılanan Demet Doğan (50), video konferansla katıldı. Tutuksuz sanıklardan Basri Ardağ (56), yakalama kararı bulunan yurt dışındaki Abdurrahman Yavuz'un (50) avukatı ile müşteki avukatları mahkemede hazır bulundu.

"Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla yargılanan sanıklardan statik proje müellifi Bülent Yeroğlu, inşaat mühendisleri Demet Doğan ve Basri Ardağ, mahkeme heyetinin sorularını yanıtladı.

Bülent Yeroğlu, binanın sadece statik projesini yaptığını, yerini bilmediğini, 7 katlı hazırladığı projenin daha sonra kendisinden habersiz 8 kata çıkarıldığını savundu.

Yeroğlu, binada oturanlardan duyduğu kadarıyla apartmanın 2020 yılındaki Elazığ merkezli depremde ağır hasar aldığını, raporunun daha sonra az hasarlıya çevrildiğini iddia etti.

Enkazdan sağ çıkarılan müşteki Mehmet Orhanoğlu, Elazığ merkezli depremin ardından apartmanda inceleme gerçekleştiren ekibin binada sorun olmadığını, onarımın ardından oturulabileceğini söylediğini ileri sürerek kendilerinin de onarım yaptıklarını dile getirdi.

Mahkeme heyeti, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden Elazığ depremindeki tespit ve itiraz tutanaklarının istenmesine, tespite kimlerin katıldığının sorulmasına, ilgili belediyeye yazı yazılarak tadilat projesi varsa aslının istenmesine, apartmanın kat görevlisinin tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı 27 Şubat'a erteledi.