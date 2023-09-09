Malatya'da ağır hasarlı bina patlayıcıyla yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı bir bina patlayıcıyla yıkıldı. Uzman ekiplerce gerçekleştirilen yıkımda, 130 kilogram patlayıcı ve 1560 kapsül kullanıldı. Daire sahiplerinden yaşlı bir çiftin patlatma esnasında ağladığı gözlendi.