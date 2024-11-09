Mahmud Abbas, Trump ile Barış İçin Görüştü

FİLİSTİN Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin yeni başkanı olarak seçilen Donald Trump ile telefonda görüştü. Abbas görüşmede, adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için Trump ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

ABD'nin yeni başkanı olarak seçilen Donald Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Trump'ı seçim zaferinden dolayı kutladı. Abbas görüşmede, adil ve kalıcı barışın gerçekleştirilmesi için yakın bir şekilde çalışmaya hazır olduğunu ifade etti. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, görüşmede ABD'nin yeni başkanı olarak seçilen Donald Trump'ın ise savaşı sona erdirmek için çalışacağı ve bölgede barışın sağlanması için ilgili tüm taraflarla birlikte çalışmayı 'dört gözle' beklediğini söylediği vurgulandı.