Mahalledeki gizemli eve giren polisler, karşılaştıkları manzara sonrası hükümete özel yazı yazdı
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Hindistan'da garip hareketler sergileyen bir ailenin evine giren polisler, evin odasında mumyalanmış bir cesetle karşılaştı. Klimalı odada tutulan cesedin, ailenin geçtiğimiz yıl nisan ayında hayatını kaybeden oğulları olduğu tespit edildi. Polisler, ölüm belgesi verilmesine rağmen aile tarafından evde tutulan cesetle ilgili hükümete bilgi yazısı gönderdi.
Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Kanpur'daki korkunç olayın detayları ortaya çıktı. İddialara göre Vimlesh adlı bir adam, geçtiğimiz yılın Nisan ayında özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Vimlesh, durumunun ağırlaşması üzerine hayatını kaybetti.
Doktorlar, Vimlesh'in hayatını kaybettiğini ailesine bildirerek ölüm belgesi hazırladılar. Fakat ailesi, Vimlesh'i gömmek yerine eve götürdü ve Mısırlıların mumyalama tekniği ile mumyaladıktan sonra 24 saat boyunca klima ile soğuk tutulan bir odaya yerleştirdi.
Haberler.com'dan Barış Yahya Çinçin'in haberine göre Vimlesh'in cansız bedeninin kokusunun apartmanda yayılmasını istemeyen aile üyeleri, bir yakınlarından rica ederek Vimlesh'in cansız bedenini özel yağlarla korudu. Ayrıca mumyalama yüzünden adamın cesedi siyaha döndü.
Mahallelinin şüphelenmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, gizemli eve baskın düzenledi. Evin bir odasında mumyalanmış halde bulunan Vimlesh'in cesedi bakanlık tarafından gönderilen ambulansla morga kaldırıldı. Polis ekipleri ise korkunç durumu hükümete harfiyen bildiren bir mektup hazırladı.