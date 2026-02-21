Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler
Ukrayna'da "Narik" lakaplı mafya liderinin oğlu Igor Komarov, Bali'de tatil esnasında kaçırıldı. Kaçıran kişiler, Komarov'un kendilerinden çaldığını iddia ettikleri 10 milyon doları geri isterken, Komarov'un videosunu da yayınladılar. Videoda Komarov'un ağladığı görüldü.
