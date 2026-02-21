Haberler

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler Haber Videosunu İzle
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna'da "Narik" lakaplı mafya liderinin oğlu Igor Komarov, Bali'de tatil esnasında kaçırıldı. Kaçıran kişiler, Komarov'un kendilerinden çaldığını iddia ettikleri 10 milyon doları geri isterken, Komarov'un videosunu da yayınladılar. Videoda Komarov'un ağladığı görüldü.

Ukrayna'da "Narik" lakaplı mafya liderinin oğlu Igor Komarov, Bali'de tatil esnasında kaçırıldı. Kaçıran kişiler, Komarov'un kendilerinden çaldığını iddia ettikleri 10 milyon doları geri isterken, Komarov'un videosunu da yayınladılar. Videoda Komarov'un ağladığı görüldü.

Turan Yiğittekin
Haberler.com
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum

Trump'tan küresel ticareti yerle bir edecek karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir'de milyonluk evi yanan İbrahim Tatlıses'ten yıllar sonra beklenmedik çıkış

İzmir'de milyonluk evi yanmıştı, bakın en çok neye üzülmüş!
Bir maçla 92 milyon dolar kazanmıştı! Aylardır pipetle beslenen Jake Paul'ün başı dertten kurtulmuyor

Aylardır pipetle beslenen Jake Paul'ün başı dertten kurtulmuyor
Kızılırmak taştı! Yollar kapandı, araziler su altında kaldı

Bir kentimiz kabusu yaşıyor! Ne yolları ne de arazileri kaldı
İndirimli diye vatandaşla böyle dalga geçiyorlar

İndirimli diye vatandaşla böyle dalga geçiyorlar
İzmir'de milyonluk evi yanan İbrahim Tatlıses'ten yıllar sonra beklenmedik çıkış

İzmir'de milyonluk evi yanmıştı, bakın en çok neye üzülmüş!
Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı

Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı

Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı