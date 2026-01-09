Haberler

Profesör Doktor Mehmet Özkan: Maduro tek bir şartla özgürlüğüne kavuşabiir

Profesör Doktor Mehmet Özkan: Maduro tek bir şartla özgürlüğüne kavuşabiir
Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Özkan, Haberler.com canlı yayınında ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısını değerlendirdi. Özkan, "Maduro'nun arkadaşları ABD ile işbirliği yaparsa kendi özgürlüğüne kavuşma ihtimali var. Yapmazlarsa ömür boyu cezaevinde kalacak" ifadelerini kullandı.

  • ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu öldürmek yerine New York'a götürerek pazarlık gücünü artırdı.
  • Maduro, Venezuela rejim dönüşümüne katkı verirse ABD Başkanı Donald Trump tarafından affedilebilir.
  • Maduro'nun arkadaşları ABD ile işbirliği yaparsa Maduro'nun özgürlüğüne kavuşma ihtimali var, yapmazlarsa ömür boyu cezaevinde kalacak.

Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Özkan, Haberler.com canlı yayınında ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısını değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu.

"'TRUMP MADURO'YU AFFETTİ' HABERİNİ DUYABİLİRİZ"

"Anlaşılan o ki Venezuela rejiminde içeriden birileri ABD ile iş birliği yapmış, bilgi vermiş. Hırsız içeridense kilit tutmaz derler" diyen Özkan, "Aslında istese Maduro'yu öldürebilirdi. Öldürmeyip New York'a götürerek pazarlık gücünü artırdı. Eğer Maduro rejim dönüşümüne katkı verirse, bir gün kalktığımızda "Trump Maduro'yu affetti" haberini bile duyabiliriz" ifadelerini kullandı.

SERBEST KALMA İHTİMALİNİ AÇIKLADI

Özkan ayrıca "Maduro'nun arkadaşları ABD ile işbirliği yaparsa kendi özgürlüğüne kavuşma ihtimali var. Yapmazlarsa ömür boyu cezaevinde kalacak. Eğer ihanet ederlerse Maduro başka bilgiler vererek arkadaşlarının ABD hukuku önünde dosyalarını kabartabilir. Her şey pazarlığın parçası.

Delsy Rodriguez'den beklentisi, ülkedeki kurumsal yapıların yıkılmadan dağılması. Görüyorsunuz, Rodriguez cezaevindeki muhalifleri yavaş yavaş salmaya başladı. Bir geçiş sürecini götürmeye çalışıyor. Eğer ordu bu sürece direnirse belki bir askeri darbe olabilir ama şu an itibariyle Rodriguez'in bu süreci götürdüğünü görüyoruz" sözlerini sarf etti.

İRAN AÇIKLAMASI

Özkan İran'daki gelişmelere ilişkin ise "İran ciddi şekilde alan kaybetti, gücünü kaybetti. İran'da rejim değişikliği demek ciddi maliyet üretir, buna bölge ülkeleri de karşı çıkar. Ancak ABD ile yakın çalışmak isteyen bir liderin önü açılırsa Trump bunu destekleyecektir" ifadelerini kullandı.

