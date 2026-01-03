Maduro hangi ülkeye götürülecek? ABD'li senatörden ilk ipucu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülke dışına çıkarılmasının ardından nereye götürüldüğü merak edilirken, ABD'li Senatör Mike Lee'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Lee, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun kendisine Maduro'nun ABD'de cezai suçlamalarla yargılanmak üzere tutuklandığını söylediğini aktardı.

"ABD'DE YARGILANACAK"

Utah eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Mike Lee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Lee, Rubio'nun kendisine Nicolas Maduro'nun ABD'de cezai suçlamalarla yargılanmak üzere tutuklandığını bildirdiğini belirtti.

RUBIO: SALDIRILAR, TUTUKLAMA EMRİNİ UYGULAYANLARI KORUMAK İÇİN YAPILDI

Senatör Lee'nin aktarımına göre Rubio, Venezuela'ya yönelik saldırıların amacının, tutuklama emrini uygulayan ABD personelini korumak ve savunmak olduğunu ifade etti. Lee, bu kapsamda gerçekleştirilen askeri hareketliliği "kinetik eylem" olarak nitelendirdi.

"BAŞKANIN DOĞAL YETKİSİ"

Mike Lee paylaşımında, Rubio'nun sözlerini aktarırken operasyonun ABD Anayasası'nın 2. maddesi kapsamında değerlendirildiğini de öne sürdü. Lee, söz konusu eylemin, ABD personelini fiili veya yakın bir saldırıdan korumak için Başkanın doğal yetkisi içinde yer aldığını iddia etti.

Lee'nin açıklaması, Maduro'nun nereye götürüldüğüne dair tartışmalara da yanıt niteliğindeydi. Lee, "ABD'de yargılanacak" ifadesiyle Maduro'nun ABD'ye götürüleceğinin ilk ipucu vermiş oldu.