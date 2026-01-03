Haberler

Maduro hangi ülkeye götürülecek? ABD'li senatörden ilk ipucu

Maduro hangi ülkeye götürülecek? ABD'li senatörden ilk ipucu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülke dışına çıkarılmasının ardından nereye götürüleceği merak edilirken, ABD'li Senatör Mike Lee'nin açıklaması dikkat çekti. Lee, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun kendisine Maduro'nun "ABD'de cezai suçlamalarla yargılanmak üzere" tutuklandığını söylediğini aktardı.

  • ABD'li Senatör Mike Lee, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD'de cezai suçlamalarla yargılanmak üzere tutuklandığını söylediğini aktardı.
  • Marco Rubio, Venezuela'ya yönelik saldırıların amacının, Maduro'nun tutuklama emrini uygulayan ABD personelini korumak ve savunmak olduğunu ifade etti.
  • Mike Lee, operasyonun ABD Anayasası'nın 2. maddesi kapsamında değerlendirildiğini ve Başkanın doğal yetkisi içinde yer aldığını iddia etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülke dışına çıkarılmasının ardından nereye götürüldüğü merak edilirken, ABD'li Senatör Mike Lee'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Lee, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun kendisine Maduro'nun ABD'de cezai suçlamalarla yargılanmak üzere tutuklandığını söylediğini aktardı.

"ABD'DE YARGILANACAK"

Utah eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Mike Lee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Lee, Rubio'nun kendisine Nicolas Maduro'nun ABD'de cezai suçlamalarla yargılanmak üzere tutuklandığını bildirdiğini belirtti.

RUBIO: SALDIRILAR, TUTUKLAMA EMRİNİ UYGULAYANLARI KORUMAK İÇİN YAPILDI

Senatör Lee'nin aktarımına göre Rubio, Venezuela'ya yönelik saldırıların amacının, tutuklama emrini uygulayan ABD personelini korumak ve savunmak olduğunu ifade etti. Lee, bu kapsamda gerçekleştirilen askeri hareketliliği "kinetik eylem" olarak nitelendirdi.

"BAŞKANIN DOĞAL YETKİSİ"

Mike Lee paylaşımında, Rubio'nun sözlerini aktarırken operasyonun ABD Anayasası'nın 2. maddesi kapsamında değerlendirildiğini de öne sürdü. Lee, söz konusu eylemin, ABD personelini fiili veya yakın bir saldırıdan korumak için Başkanın doğal yetkisi içinde yer aldığını iddia etti.

Lee'nin açıklaması, Maduro'nun nereye götürüldüğüne dair tartışmalara da yanıt niteliğindeydi. Lee, "ABD'de yargılanacak" ifadesiyle Maduro'nun ABD'ye götürüleceğinin ilk ipucu vermiş oldu.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Trump: Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı
ABD tarafından kaçırılan Maduro'nun koltuğuna talip biri var

Akıbeti merak edilirken koltuğuna talip çıktı
Venezuela'yı bombalayan Trump'ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın özgürlük

Venezuela'yı bombalayan Trump'ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın Özgürlük
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıJY:

DARISI KENDİNİ DÜNYA LİDERİ SANANLARIN BAŞINA.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

REİS'İN korumalarına laf edenler şimdi utanmıştır

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor! Görüşmeler başladı

Hakan imzayı atıyor! Görüşmeler başladı
'Mümkün değil' denilen oldu! Real Madrid'den Arda için şoke eden karar

"Mümkün değil" denilen oldu! Arda için şoke eden karar
Venezuela'daki Türk vatandaşına ulaştık: Maduro asıl darbeyi kendi halkından yiyecek

Venezuela'daki Türk vatandaşı: Maduro asıl darbeyi içeriden yiyecek
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia

SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı
Saldırıların ardından Venezuela Savunma Bakanı sığınaktan açıklama yaptı

Saldırılarda öldüğü söylenen savunma bakanı sığınaktan açıklama yaptı
Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor! Görüşmeler başladı

Hakan imzayı atıyor! Görüşmeler başladı
'Mümkün değil' denilen oldu! Real Madrid'den Arda için şoke eden karar

"Mümkün değil" denilen oldu! Arda için şoke eden karar
ABD ile Venezuela arasındaki çatışma çok eskiye dayanıyor! Chavez'in sözleri yeniden gündem

Çatışma çok eskiye dayanıyor! Chavez'in sözleri yeniden gündem