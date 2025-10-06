Haberler

Maduro'dan Papa'ya Mektup: ABD'nin Askeri Faaliyetlerine Tepki

Maduro'dan Papa'ya Mektup: ABD'nin Askeri Faaliyetlerine Tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Karayipler'deki askeri faaliyetleri nedeniyle Papa 14'üncü Leo'ya destek talep eden bir mektup gönderdi. Mektupta, Venezuela'nın barışının pekiştirilmesi için yardım isteniyor.

VENEZUELA Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ABD'nin Karayipler'deki askeri faaliyetleri nedeniyle Papa 14'üncü Leo'ya destek talebinde bulunduğu bir mektup gönderdiği bildirildi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Papa 14'üncü Leo'ya mektup gönderdi. Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin Vatikan Büyükelçisi Franklin Zeltzer'in, Devlet Başkanı Maduro'nun mektubunu Vatikan Devlet Sekreteri Pietro Parolin'e teslim ettiğini duyurdu. Gil, "Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Papa 14'üncü Leo'ya hitaben yazdığı mektup takdim edildi. Mektupta, Venezuela'da barışın pekiştirilmesi için özel destek talep edilmektedir" ifadesini kullandı.

Papa'ya gönderilen mektupta, ABD'nin, Venezuela açıklarında bazı tekneleri 'uyuşturucu kaçakçılığı' gerekçesiyle hedef almasının 'uluslararası hukuka aykırı olduğu' belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
ABD savaş gemilerini gönderdi, Maduro Papa'dan yardım talep etti

ABD ülkeye gemilerini yolladı, devlet başkanı Papa'dan yardım istedi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Komisyonun Öcalan'ı dinlemesi müzakere anlamına gelmez

Cumhurbaşkanı başdanışmanından gündem olan Öcalan çıkışı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Altaylı, YouTube'a ara verdi: Bu yoğun gündemde boğulmadan, biraz dinlenmek istiyorum

Tutukluluğuna devam kararı verilen Altaylı'dan sürpriz karar
Fenerbahçe taraftarı yıldız futbolcu için binlerce tweet attı: Onun sayesinde kaybetmedik

Fenerbahçeliler o ismi öve öve bitiremiyor: Onun sayesinde kaybetmedik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.