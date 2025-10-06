Maduro'dan Papa'ya Mektup: ABD'nin Askeri Faaliyetlerine Tepki

VENEZUELA Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ABD'nin Karayipler'deki askeri faaliyetleri nedeniyle Papa 14'üncü Leo'ya destek talebinde bulunduğu bir mektup gönderdiği bildirildi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Papa 14'üncü Leo'ya mektup gönderdi. Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin Vatikan Büyükelçisi Franklin Zeltzer'in, Devlet Başkanı Maduro'nun mektubunu Vatikan Devlet Sekreteri Pietro Parolin'e teslim ettiğini duyurdu. Gil, "Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Papa 14'üncü Leo'ya hitaben yazdığı mektup takdim edildi. Mektupta, Venezuela'da barışın pekiştirilmesi için özel destek talep edilmektedir" ifadesini kullandı.

Papa'ya gönderilen mektupta, ABD'nin, Venezuela açıklarında bazı tekneleri 'uyuşturucu kaçakçılığı' gerekçesiyle hedef almasının 'uluslararası hukuka aykırı olduğu' belirtildi.