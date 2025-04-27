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Macron ve Zelenskiy Roma'da Ateşkes Görüşmesi Yaptı

Macron ve Zelenskiy Roma'da Ateşkes Görüşmesi Yaptı
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Roma'da gerçekleştirdiği görüşmede, Ukrayna'nın koşulsuz ateşkese hazır olduğunu belirtti. İki lider, barış için Rusya'nın tutumunu değerlendirdi.

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İtalya'nın başkenti Roma'da, Ukrayna'da ateşkes meselesini görüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Roma'da gerçekleştirdikleri görüşmenin olumlu geçtiğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya-Ukrayna Savaşı'na son verme amacında hemfikir olduklarını kaydeden Macron, "Ukrayna, koşulsuz ateşkese hazır. Başkan Zelenskiy, bugün bunu bana yeniden söyledi" ifadelerini kullandı.

Macron, Zelenskiy'nin ateşkesin uygulanması için Amerikalılar ve Avrupalılarla çalışmak istediğini vurgulayarak, "Gerçekten barışı istediğini gösterme sırası Rusya Devlet Başkanı Putin'de" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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