"Rusya'yı küçük düşürmeyelim" diyen Macron'a Ukrayna'dan sert tepki! İki ülke arasında ipler gerildi - Haberler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya- Ukrayna savaşına yönelik açıklamalarda bulundu. Macron, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın tırmanma riski olup olmadığının sorulması üzerine, durumun endişe verici olduğunu, bu nedenle Aralık 2021'den bu yana Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmelerin sayısını sayamadığını söyledi. Macron, bu görüşmelerin, şeffaflık içinde ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin isteği üzerine gerçekleştiğini dile getirdi.

"PUTİN TARİHİ BİR HATA YAPTI"

Macron, "Putin'in, halkı, kendisi ve tarih için temel ve tarihi bir hata yaptığını düşünüyorum ve bunu ona söyledim." şeklinde konuştu. Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı'nın kendisini izole ettiğini ve bu durumdan çıkmasının zor olduğunu söyledi.

"RUSYA'YI KÜÇÜK DÜŞÜRMEMELİYİZ"

Macron, "Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz ki, savaşın durduğu gün diplomatik yollarla bir çıkış yolu inşa edebilelim. Fransa'nın rolünün arabulucu olduğuna inanıyorum" dedi.

UKRAYNA'DAN MACRON'A TEPKİ

Macron'un bu sözlerine Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba tepki gösterdi. Kuleba, "Rusya'yı küçük düşürmekten kaçınma çağrıları, yalnızca Fransa'yı ve bu çağrıda bulunan diğer tüm ülkeleri küçük düşürebilir. Kendini küçük düşüren Rusya'dır. Hepimiz Rusya'yı nasıl konumlandıracağımıza odaklansak iyi olur. Bu barışı getirecek ve hayat kurtaracak" ifadelerini kullandı.